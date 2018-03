Markenrecht

Hamburg, 12.03.2018: Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat die Zurückweisung der Anmeldung einer Bildmarke mit Währungssymbolen wieder aufgehoben. Nach Ansicht der Richter hatte das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Ablehnung der begehrten Eintragung nicht ausreichend begründet. Nun muss das EUIPO nachbessern.

Grundlage für die Entscheidung war eine im Jahr 2015 begehrte Markeneintragung eines polnischen Unternehmens. Unter anderem für Computersoftware, Finanzwesen und Geldwechselgeschäfte wollte das Unternehmen eine Bildmarke mit Währungssymbolen anmelden lassen. Das EUIPO wies daraufhin die Eintragung des Zeichens mit der Begründung zurück, es fehle an einer ausreichenden Unterscheidungsfähigkeit. Das EUIPO sah eine zu starke Ähnlichkeit zu den Währungssymbolen „$" und „€". Das polnische Unternehmen klagte in der Folge vor dem EuG und begehrte die Aufhebung der ablehnenden Entscheidung.Das EuG wies in seiner Entscheidung darauf hin, dass grundsätzlich jede Ablehnung einer Eintragung durch das EUIPO in Bezug auf jede der betroffenen Waren und Dienstleistungen zu begründen sei. Zwar erlaubt das EuG dem EUIPO auch die Möglichkeit, eine pauschale Begründung für alle betroffenen Waren und Dienstleistungen abzugeben, wenn einer Kategorie oder einer Gruppe betroffener Waren und Dienstleistungen ein identisches Eintragungshindernis entgegengehalten werden kann. Dann müsse aber auch ein konkreter Zusammenhang zwischen der betroffenen Waren und Dienstleistungen bestehen, sodass ein hinreichend homogene Kategorie gebildet werden kann. Danach seien gemeinsame Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen besonders ausschlaggebend.Das EUIPO hatte nach Ansicht der Richter eine solche Kategorisierung der Waren und Dienstleistungen der polnischen Firma nicht ausreichend vorgenommen. Eine hinreichende Begründung für die Versagung der Markeneintragung läge damit nicht vor.Statt die mehr als 80 betroffenen Waren und Dienstleistungen aus dem Streitfall nach gemeinsameren Eigenschaften in Kategorien zu unterteilen, hatte die EUIPO lediglich festgestellt, dass all diese mit Geldwechselgeschäften in Verbindung stünden.Die von der EUIPO pauschal für alle der betroffenen Waren und Dienstleistungen vorgenommene Begründung verkenne aber nach Ansicht der Richter die Tatsache, dass diese nicht alle in einer gleichen Kategorie stehen könnten.Das EUIPO wäre verpflichtete gewesen, für diejenigen Waren und Dienstleistungen, die keinen Bezug zu Geldwechselgeschäften aufweisen, eine zusätzliche Begründung anzuführen, um zu erläutern, aus welchen Gründen eine Eintragung abzulehnen sei. Eine pauschale Begründung komme daher nicht in Betracht.Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass das EuG damit nicht die Frage der Eintragung an sich geklärt hat, sondern vielmehr, dass ein Begründungsmangel auf Seiten des EUIPO vorliegt. Welche Auswirkungen dies auf die Frage der Eintragungsfähigkeit hat bliebt abzuwarten.