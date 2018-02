Markenrecht

Hamburg, 21.02.2018: Die Richter am Bundesgerichthof (BGH) hatten über zwei Klagen von Unternehmen zu entscheiden, die sich durch die Suchwortvorschläge bei der Amazon-Ergebnisliste in ihrer Markenrechten verletzt fühlten. Der BGH lehnt bei beiden eine Markenrechtsverletzung ab.

In dem ersten Fall hatte der österreichische Hersteller von Matten zur Fußreflexzonenmassage „goFit“ geklagt. Das Unternehmen wollte verhindern, dass die Suchmaschine bei der Eingabe des Markennamens durch Autovervollständigung zu Ergebnissen wie „goFit gesundheitsmatte“ kommt. Der Hersteller klagte also gegen die Verwendung des Markennamens bei der Amazon-Suche.In dem zweiten Verfahren ging es ebenfalls um eine mögliche Markenrechtsverletzung, die die bekannte Outdoor-Marke „Ortlieb“ anzeigte. Bei der Eingabe des Markennamens zeigte die Amazon-Suchleiste neben den Ortlieb Produkten auch Konkurrenzprodukte. Dies wollte das fränkische Unternehmen für die Zukunft verhindern.Bei dem Verfahren um den Mattenhersteller wies das Gericht die Revision des Unternehmens mit der Begründung zurück, dass bereits keine Kennzeichenverletzung und damit Verletzung von Markenrecht gegeben sei. Für den Kunden sei bei der Eingabe in der Suchleiste gar nicht erkennbar, von welchem Hersteller die angezeigten Produkte wirklich stammten.In dem zweiten Verfahren wiesen die Richter das Verfahren an die Vorinstanz zurück. Die Richter am Oberlandesgericht in München hätten genau diese Frage der Erkennbarkeit für den Kunden nicht ausreichend erörtert.Aber nach Einschätzung der Richter am BGH sei ein Erfolg des fränkischen Unternehmens sehr unwahrscheinlich, da auch hier für den Kunden zunächst nicht erkennbar sei, von welchem Hersteller die Produkte stammen.Dennoch ist die Entscheidung der Richter in München noch abzuwarten. Eines ist aber jetzt schon klar: Die jüngsten Entscheidungen des BGH sind in jedem Fall für Amazon ein Erfolg im Streit um Markenrechtsverletzungen. Sie zeigen außerdem, dass allein die Anzeige von Konkurrenzprodukten in der Regel keine Markenrechtsverletzung auslösen kann.Weitere Informationen erhalten Sie auch hier: https://www.rosepartner.de/rechtsberatung/markenrecht-urheberrecht/produktpiraterie-markenverletzung...