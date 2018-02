BAG

Hamburg, 16.02.2018: Oftmals wird im Bereich des Arbeitsrechts kritisch über die Fragen der Befristungen gesprochen. An einer Branche scheint der Streit allerdings vorbei zu gehen – dem Fußball. Vor dem Erfurter Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte sich ein Torwart gegen seine Befristung gewehrt und den Gasteinsatz verloren. Bleibt der Fußball ein besonderes Feld für das Thema Befristungen?

Seit dem 01.09.2009 war der Mainzer Torwart Heinz Müller bei seinem Verein als Lizenzspieler angestellt. Sein Arbeitsvertrag wurde 2012 abgeschlossen und war bis zum 30.06.2014 befristet mit einer möglichen Verlängerung bis zum 30.06.2015, soweit er in der Bundesligasaison 2013/14 in der Lage ist, mindestens 23 Spiele in der Liga zu spielen. In der Saison 2013/14 konnte er an zehn Spielen teilnehmen. Im elften Spiel wurde er nach einer Verletzung ausgewechselt und saß die rechtlichen Spiele auf der Bank. Letztlich wurde er der zweiten Mannschaft zugewiesen und sein Arbeitsvertrag danach nicht verlängert.Seinen unfreiwilligen Abgang wollte er nicht auf sich sitzen lassen und er ging vor Gericht. Er wollte die Befristung ungültig wissen lassen. Die Erfurter Richter folgen dem Begehren nicht. Sie urteilten, dass es entscheidend sei, dass ein Fußballer bei seinem Verein sportliche Spitzenleistungen erbringen müsse. Er könne diese nur für eine begrenzte Zeit erbringen. Im Rahmen der Feststellungen reagierte auch die Fußballbranche erleichtert. Ein anders lautendes Urteil hätte die Welt des deutschen Fußballs grundlegend verändern können.Die Regelungen für Befristungen in Deutschland sind differenziert ausgestaltet. Das Recht unterscheidet zwischen zwei Arten der Befristungen. Die sachgrundlose Befristung ist für maximal zwei Jahre zulässig. Die sachliche begründete Befristung hat keine Zeitbeschränkung und muss daher besonders begründet werden. Andernfalls fällt die Befristung bei der Kontrolle der Arbeitsgerichte durch.Für die Welt des deutschen Fußballs ist höchstrichterlich entscheiden worden, dass eine sachlich begründete Befristung von Fußballern zulässig ist. Die Spieler müssten sportliche Höchstleistungen erbringen und der Vereinen müsse diese auch erfolgsversprechend einsetzen können. Ferner müsse der Verein dem Publikum eine abwechslungsreiche Mannschaft zur Schau stellen können. Zudem würden die Fußballer sehr gut entlohnt werden – sie könnten damit also ganz gut leben.Im Arbeitsrecht können Befristungen kompliziert werden. Daher sollten man als Arbeitgeber besonderen Wert darauflegen, wie man den Arbeitsvertrag formuliert. Es wäre in der Praxis bedingt empfehlenswert, wenn die Befristung unwirksam war. Dann wäre der Arbeitsvertrag unbefristet und es verlieben nur die Möglichkeiten der ordentlichen Kündigung.Unter https://www.rosepartner.de/arbeitsrecht/arbeitsvertrag.html können Sie mehr zum Thema befristeter Arbeitsverträge erfahren.