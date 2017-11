Wettbewerbsrecht

Hamburg, 15.11.2017: Landwirtschaftliche Erzeugerorganisationen dürfen innerhalb ihres Sektors in bestimmten Bereichen Absprachen treffen, entschied der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil vom 14.11.2017.

Dem Urteil vorausgegangen war das Handeln der französischen Wettbewerbsbehörde, die Sanktionen in Höhe von 4 Millionen Euro gegen Unternehmen im Sektor der Erzeugung und Vermarktung von Chicorée verhängte, weil sie deren Vorgehen für wettbewerbswidrig hielt. Beanstandet wurden Absprachen über den Preis und die auf den Markt gebrachten Mengen sowie den Austausch von strategischen Informationen. Beteiligte waren französische Erzeugerorganisationen, Vereinigungen von Erzeugerorganisationen sowie verschiedene Verbände und Gesellschaften, die gegen das Bußgeld klagten. Das mit der Sache befasste französische Gericht bat den EuGH im Vorabentscheidungsverfahren um Klärung des Sachverhalts.Der EuGH urteilte, dass die Absprachen der Beteiligten über Mengen und Preise zulässig seien und ein Kartell im Sinne des Wettbewerbsrechts darstellen würde, wenn sie den Zielen der Organisation der jeweiligen Einheit dienen würden und verhältnismäßig seien. Die Luxemburgischen Richter begründeten ihre Entscheidung mit dem Vorrang der gemeinsamen Agrarpolitik der Mitgliedsstaaten vor den Zielen im Bereich des Wettbewerbsrechts. Zwar falle das Verhalten der Beteiligten Erzeugerorganisationen in den Bereich des Wettbewerbsrechts. Hier könnten aber Ausnahmen gemacht und bestimmte Verhaltensweisen von den Abspracheverboten ausgeschlossen werden.Schließlich läge es schon im Wesen der landwirtschaftlichen Erzeugerorganisationen, dass kollektive Abstimmungen stattfinden müssten, um für die Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt erforderliche Maßnahmen treffen zu können. So wies auch der Generalanwalt Nils Wahl schon in seinem Schlussantrag darauf hin, dass die Erzeugerorganisationen die wichtige allgemeine Aufgabe hätten, eine nachfragegerechte Erzeugung sicherzustellen, die Produktionskosten zu drosseln sowie die Erzeugerpreise zu regulieren. Den landwirtschaftlichen Produzenten käme daher bei der Vermarktung eine Schlüsselrolle zu, der gesondert Rechnungen getragen werden müsste. Deswegen müssten kollektive Abstimmungen hier möglich sein. Der EuGH folgte dieser Ansicht nun in seinem Urteil.Der EuGH machte allerdings deutlich, dass diesen Absprachen auch klare Grenzen gesetzt seien. So dürfen Vereinbarungen nur innerhalb einer Einheit getroffen werden. Das bedeutet, dass zwar die Chicorée- Erzeuger untereinander, nicht aber mit anderen Erzeugern Vereinbarungen treffen dürfen. Übereinkünfte zwischen den verschiedenen Einheiten unterliegen dann wieder dem allgemeinen Wettbewerbsrecht.Weiterhin verbot der EuGH Mindestpreisfestsetzungen. Der EuGH stellte ausdrücklich fest, dass die Koordinierung der Preispolitik zwischen den Erzeugern dann als unverhältnismäßig einzustufen sei, wenn Mindestverkaufspreise festgelegt würden und den Erzeugern so die Möglichkeit genommen werden würde, unter diesem Mindestpreis zu verkaufen. Schließlich würde eine solche Absprache den im landwirtschaftlichen Bereich ohnehin schwächer ausgeprägten Wettbewerb weiter erheblich schwächen und wäre damit als unverhältnismäßig einzustufen.Das Wettbewerbsrecht stellt Marktverhaltensregelungen als „Spielregeln des Wettbewerbs" auf. Teil dieser Marktregulierung ist auch das Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen – das Kartellrecht. Dabei sollen Wettbewerbsrecht und Kartellrecht den Wettbewerb schützen. Freiheit und Lauterkeit des Wettbewerbs stellen in der marktwirtschaftlichen Ordnung keine Gegensätze dar, sondern ergänzen sich vielmehr. Der EuGH hat in seinem Urteil festgestellt, dass landwirtschaftliche Erzeugerorganisationen teilweise nicht dem Wettbewerbsrecht unterliegen und damit auf den Markt Einfluss genommen.