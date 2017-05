Bank- und Kapitalmarktrecht

Dresden, 24.05.2017: Keine Rückzahlung gewinnunabhängiger Ausschüttungen?

Die DSK Leasing Verwaltung GmbH i.L. hat mit einem Rundschreiben der Rechtsanwälte Dr. May, Hofmann + Kollegen die ehemaligen Anleger der DSK Leasing AG & Co.KG aufgefordert, gewinnunabhängige Ausschüttungen zurückzuzahlen, weil die ehemalige Komplementärin im Rahmen der Liquidation Kosten von 1.419.000 € getragen habe.Die Liquidation der Fondsgesellschaft war schon im August 2016 mitgeteilt worden. Eine Nachtragsliquidation mit Teilrückforderung der Vorabausschüttung in Form von Autobankaktien war ursprünglich nur für den Fall benannt worden, dass aus noch anhängigen 15 Prozessen die finanziellen Mittel der DSK Leasing Verwaltung GmbH überschritten würden. Solche Informationen wurden aber bisher nicht versandt und es wird keine Nachtragsliquidation von der Fondsgesellschaft durchgeführt, sondern ein eigener Anspruch der DSK Leasing Verwaltung GmbH i.L. aus anderen Gründen behauptet.Die ehemalige Komplementärin als eventuelle Mitverantwortliche für das wirtschaftliche Desaster der Fondsgesellschaft wird voraussichtlich keinen Anspruch auf Rückzahlung gegenüber eigenen Gesellschaftern durchsetzen können. Denn der Fondsgesellschaft stehen möglicher Weise gegenüber ihrer ehemaligen Komplementärin Schadensersatzansprüche zu, die jeder Anleger ebenso erheben kann.Im Rundschreiben wird auch zugestanden, dass die richtige Höhe der Forderung nicht feststeht. Zum 31.12.2015 waren die jetzt behaupteten Kosten von 1.419.000 € nicht in der Bilanz der Fondsgesellschaft als Verbindlichkeiten gegenüber der Komplementärin ausgewiesen so dass unklar bleibt, woraus diese ab dem Jahr 2016 resultierten. Letztlich wird ein Vergleichsangebot unterbreitet. Dessen Annahme könnte sich aus den vorstehenden Gründen als nachträglich nicht mehr änderbare falsche Entscheidung herausstellen.Die Anleger sollten deshalb überlegen, ob sie dieses ohne rechtliche Prüfung annehmen.Weiter Informationen finde Sie unter: