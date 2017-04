Wettbewerbsrecht

Esslingen, 03.04.2017: Betroffenengemeinschaft sucht abgemahnte Online-Händler

Rechtsanwältin Rahel Fischer-Battermann hat in den vergangenen Wochen eine Vielzahl wettbewerbsrechtlicher Abmahnungen im Namen des Herrn Erwin Besser, Boensterstr. 2 bzw. Bunde West 10, 26831 Bunde, ausgesprochen.Unsere Kanzlei vertritt mehrere Onlinehändler, die ebenfalls von Erwin Besser und Rechtsanwältin Fischer-Battermann abgemahnt worden sind.Nachdem sich die, die für eine rechtsmissbräuchliche Abmahnwelle sprechen, verdichten, suchen wir weitere Onlinehändler, die ebenso abgemahnt worden sind. Ziel ist es, den(§ 8 Abs. 4 UWG) so besser gegenüber den Gerichten darlegen und nachweisen zu können. Hierdurch wiederum können gerichtliche Entscheidungen erstritten werden, die letztlich allen abgemahnten Händlern zugutekommen.Betroffene Onlinehändler werden daher gebeten, uns ihre Abmahnung per E-Mail an info@ratgeberrecht.eu oder per Telefax an 0711-88241009 zu übersenden.Die Übersendung erfolgt ausschließlich zur () Auswertung des Abmahnausmaßes und ist für Sieund völlig. Ihr Name wird dabei natürlich ebenso wenig erwähnt.Einzelheiten finden Sie unter - dort informieren wir auch über Aktuelles:Bei Fragen können Sie sich gern an uns wenden.